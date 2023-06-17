اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة لأداء فريضة الحج

السبت، 17 يونيو 2023 02:47 م
الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة لأداء فريضة الحج الملك سلمان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وفق"واس".


ومن جانبه وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على حرصهما على أداء المسلمين شعائر الإسلام، وواجباته ومد يد العون والمساعدة لمن يرغب أداء ركن الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين .


وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي، مشيراُ إلى أن هذه اللفتة الكريمة في تمكين الآف المسلمين في مختلف قارات العالم من الحج ووفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والمتميزة هي بادرةٍ سنوية كريمة يسعى إليها ويحرص عليها الملك .


وأوضح أن الوزارة عبر الأمانة العامة للبرنامج أنهت ولله الحمد كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وفق منظومة من الخدمات التي تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك.


ولفت الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة ممن لم يسبق لهم الحج.


الملك سلمان

الحج والعمرة

اخبار الحج

حج2023



الموضوعات المتعلقة

"الحج والعمرة": وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج

السبت، 17 يونيو 2023 02:07 م

أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر.. جلسة الضُّحى جماعة بعد صلاة الفجر.. بر الوالدين وأداء الصلاة المكتوبة بالمسجد وعمرة رمضان يعدل ثوابها الحج

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:00 م

يا رايحين للنبى الغالى.. 29 ألف شخص فى خدمة حجيج 2023.. الجزائر تعلن إعفاء كبار السن والحوامل من المبيت في "منى" هذا العام.. "الحج والعمرة" السعودية تشدد على ضرورة حمل الوثائق الطبية عند السفر لأداء المناسك

الإثنين، 12 يونيو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة