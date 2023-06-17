اليوم السابع
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المسبكات والطعام الثقيل على المعدة من الأطعمة المكدسة بالدهون تضر بصحتك

السبت، 17 يونيو 2023 12:00 ص
المسبكات والطعام الثقيل على المعدة من الأطعمة المكدسة بالدهون تضر بصحتك الحموضة
كتبت رانيا عامر

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لا شك أن الطعام الشعبى هو الطعام الأمثل بالنسبة للكثيرين، من حيث المذاق والرائحة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون ممن يتباهون بحبهم للطعام "الحرش"، كما يطلق عليه، أنهم فى مهب العديد من الأمراض التى تتسلل إلى أجسادهم فجأة، وفقا صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويحذر خبراء التغذية من الإقبال على الطعام "الحرش" أى المسبكات والطعام الثقيل على المعدة كالحواوشى والكبدة وغيرهما من الأطعمة المكدسة بالدهون، فهى أطعمة بعيدة كل البعد عن الحياة الصحية وتبعد الإنسان خطوات كثيرة عن الصحة وطول العمر دون أمراض.

وتعد مشكلات هذا الطعام المسبك والمقلى والمغلى لمرات ومرات، من أكثر مسببات الأمراض على الإطلاق، خاصة السريعة التى تطال نسبة الكوليسترول فى الدم وترفعه وبالتبعية ترفع نسبة الدهون فى الدم، فضلا عن إصابته لأعضاء معينة لا يمكنها تحمله كالزائدة والتهابها المفاجئ، أو البنكرياس واختلال مستوى السكر فى الدم، فضلا عن التهاب الأمعاء وإحداث قرح ونزيف سريع لا يمكن توقعه، فضلا عن مساعدتها على الإصابة إما بالإسهال الشديد أو التلبك المعوى وبالتبعية يصاب الشخص بالإمساك.


الاكل المسبك

الحموضة

امراض المعدة



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