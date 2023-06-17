الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان بالوحدات الصحية بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان، بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 26 قافلة علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان ، بمحافظتي القاهرة والجيزة، قدمت خدماتها من علاج للثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ 6 آلاف و464 مواطنا، لافتاً إلى عمل برنامج تثقيفي توعوي لـ 286 ألفا و934 مواطنا، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عمل تحليل لبيانات الإحصائيات المرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة فب أقسام الأسنان حتى يتم تحديد الأقسام ذات خدمة جودتها عالية والأماكن التى فى احتياج لتحليل وتجديد أو استحداث خدمات، مشيراً إلى عمل نموذج كشف موحد للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك نموذج تقييم موحد بلجان المرور، لمتابعة سير العمل.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل إحلال وتجديد لأجهزةمعامل الأسنان بمستشفيات دار السلام والزاوية العام والخزندارة بمحافظة القاهرة، بجانب إحلال وتجديد جهازي معمل (الميكروميتر) بمركز ابحاث طب الاسنان بسموحة في محافظة الإسكندرية، منوهاً إلى متابعة إحلال وتجديد أجهزة معامل الأسنان بمستشفى العريش العام.