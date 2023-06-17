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السعودية.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية السودان

السبت، 17 يونيو 2023 12:00 ص
السعودية.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية السودان حجاج السودان
محمد جمال

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استقبلت شركة مطوفى حجاج دول جنوب شرق آسیا "مشارق" أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج جمهورية السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التى تجسّد مشاعر الاحتفاء .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، فى العناية والاهتمام بقاصدى الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 من جهتهم، أشاد عدد من الحجاج السودانيين بالجهود الكبيرة التى تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.

 


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