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السعودية: ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

السبت، 17 يونيو 2023 01:41 م
السعودية: ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة. وفق "عكاظ".
 
وحذرت وزارة الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
 
وذكرت الوزارة، أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، شملت ضبط 6 آلاف و695 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و960 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2122 مخالفا لنظام العمل.
 
وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 628 شخصا، كما تم ضبط 149 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 
 

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