السعودية: الاثنين غرة شهر ذي الحجة فلكياً ووقفة عرفة الثلاثاء

إيمان حنا

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، موضحا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفق"واس" .