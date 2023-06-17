السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتزوير فى محررات رسمية، حيث يقوم بتزوير شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.