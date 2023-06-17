وذكرت رئاسة جنوب أفريقيا- في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الرئيس سيريل رامافوزا ورؤساء دول وحكومات أفريقية أخرى يشاركون في بعثة القادة الأفارقة للسلام اليوم في كنيسة القديس أندرو الأرثوذكسية في مدينة بوتشا في كييف بأوكرانيا التي قتل فيها 458 مدنيًا في المراحل الأولى من الصراع".

وكان رامافوزا قد أعلن، في 16 مايو الماضي، عن مبادرة سلام لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن وفدا من رؤساء الدول الأفريقية يعتزم زيارة موسكو وكييف؛ لعرض خطة للسلام.