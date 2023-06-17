الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلا من العميد سراج الدين منير زكى عبد التواب للتعزية فى وفاة المستشار مجدى أبو العلا، والعميد محمود وهدان للتعزية فى وفاة اللواء نبيل مصطفى عبيد.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزيةالسبت، 17 يونيو 2023 04:27 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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