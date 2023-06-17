اليوم السابع
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الذرة والفول الصويا منورة غيطان المنيا في حصاد المحاصيل الصيفية.. فيديو وصور

السبت، 17 يونيو 2023 03:00 ص
الذرة والفول الصويا منورة غيطان المنيا في حصاد المحاصيل الصيفية.. فيديو وصور الذرة والفول الصويا منوره الغيطان بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، عن المحاصيل الصيفية بمحافظة المنيا، وفى مقدمتها محصول الذرة الشامية والفول الصويا، واللذان يعدان من أهم المحاصيل التى يتم زراعتها بمساحات شاسعة فى المنيا، وتحظى باهتمام كبير نظرا لأهمية المحصولين، من الناحية الاستراتيجية، لذا هناك جولات مستمرة لتفقد الزراعة ومقاومة الآفات. 
 
الدكتور عمر صفوت  وكيل وزارة الزراعه بالمنيا أنه يتم  فحص بعض زراعات الذرة الشامية وزراعات فول الصويا للتأكد من عدم وجود اصابات حشرية وضرورة مكافحة حالات الإصابة إن وجدت، وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة من خلال المرور الدوري على المحاصيل المنزرعة.
 
 
وتزرع المنيا ما يقرب من 280 ألف فدان من الذرة الشامية ما بين زرة بيضاء وهى المساحة الأكبر فى الزراعة وذرة صفراء، من العدوة شمالا حتى ديرمواس جنوبا، ويزرع محصول الذرة الشامية بعد محصول البنجر والبرسيم والقمح، ويقبل المزارعون على زراعة الذرة البيضاء لتعدد استخدامها وتصل انتاجية الفدان ما يقرب من 23 أردبا للفدان. 
 
بينما يغلب زراعة الفول الصويا فى جنوب المنيا وبمساحات كبيرة داخل المحافظة لما يمثله المحصول من قيمة غذاىية كبيرة ودخول الفول الصويا فى صناعة الزيوت.
 
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(1)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(1)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(2)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(2)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(3)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(3)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(4)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(4)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(5)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(5)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(6)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(6)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(7)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(7)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(8)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(8)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(9)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(9)

الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(10)
الذرة-والفول-الصويا-منوره-الغيطان-بالمنيا-(10)

 


الذرة الشامية

الفول الصويا

مديرية الزراعة

اخبار المنيا



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