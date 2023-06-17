الذرة والفول الصويا منورة غيطان المنيا في حصاد المحاصيل الصيفية.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، عن المحاصيل الصيفية بمحافظة المنيا، وفى مقدمتها محصول الذرة الشامية والفول الصويا، واللذان يعدان من أهم المحاصيل التى يتم زراعتها بمساحات شاسعة فى المنيا، وتحظى باهتمام كبير نظرا لأهمية المحصولين، من الناحية الاستراتيجية، لذا هناك جولات مستمرة لتفقد الزراعة ومقاومة الآفات.