اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الدوما": منتدى بطرسبرج الاقتصادى أفشل الخطط الغربية لتمزيق الاقتصاد الروسى

السبت، 17 يونيو 2023 12:00 ص
"الدوما": منتدى بطرسبرج الاقتصادى أفشل الخطط الغربية لتمزيق الاقتصاد الروسى الدوما الروسى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسى فياتشيسلاف فولودين، أن منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى أظهر أن خطط بروكسل وواشنطن لعزل روسيا قد باءت بالفشل.

وقال فولودين- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، "أظهر منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى أن خطط واشنطن وبروكسل لعزل روسيا وتمزيق اقتصادنا قد باءت بالفشل"، مضيفا أن ممثلين عن أكثر من 130 دولة شاركوا فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولي.

وشدد على أن المستقبل لعالم متعدد الأقطاب ونظام عالمى عادل، وهذا الموقف يؤيده غالبية سكان الكوكب".

 


روسيا

الدوما

منتدى بطرسبرج

اقتصاد



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