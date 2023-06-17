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"الحج والعمرة": وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج

السبت، 17 يونيو 2023 02:07 م
"الحج والعمرة": وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج الحجاج - ارشيفية
إيمان حنا

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أعلن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي؛ وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج. وفق"واس" .

وقال "البيجاوي" إن المملكة فتحت جميع منافذها تسهيلاً لقدوم الحجاج، ودخل 25 ألف حاج حتى الآن عبر المنافذ، والقدوم البري عادة ما يتأخر، وكان منفذ عرعر أول منفذ لدخول الحجاج من العراق، وكذلك منفذ حالة عمار والحديثة ومنفذ الوديعة والمنافذ الشرقية في البطحاء وجسر الملك فهد، وجميع المنافذ جاهزة ومهيأة وسيستمر القدوم.

ومن جهة أخرى، قد أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتى تشتمل على 17 مبادر.

وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

من جانبها أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني عن تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لحج هذا العام، والتي تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.
 
 

 


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