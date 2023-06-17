"الحج السعودية" تناشد ضيوف الرحمن بعدم النوم في الممرات وأماكن الصلاة

وقالت الوزارة إنه وحرصاً على راحة الحجاج وسلامتهم، يجب عليهم عدم النوم في مسار عربات الطوارئ أو مسار عربات ذوي الإعاقة أو طرقات المشاعر المقدّسة، وأشارت الوزارة إلى أن الخشوع في العبادات يبدأ بتحسين السلوكيات.

وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي؛ قد أعلن أن هناك أكثر من مليون حاج من الخارج قد وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج. وفق"واس" .