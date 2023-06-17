الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات

وكالات

تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية جنوب غرب البلاد من تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات، وتوقيف اثنين من عناصر الشبكة.

وحسب المصالح الأمنية تعود وقائع القضية لاستغلال معلومات من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشـار، تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة بصدد ترويج كمية من المخدرات، يستغل أفرادها مسكنا خاصا لتخزينها قصد تهيئتها وترويجها.

وأوضحت المصالح أنها أوقفت "عنصرين من عناصر الشبكة على مستوى مسكن خاص، في حين مكنت عملية التفتيش، من ضبط وحجز كمية 12.26 كلغ من مادة الكيف المعالج وثلاثة شفرات حادة مخصصة لتهيئة قطع المخدرات لغرض ترويجها في الوسط الحضري".

كما مكنت التحريات المعمقة، من تحديد هويتي مشتبه فيهما آخرين من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، في حين تبقى الأبحاث جارية عنهما لغرض توقيفهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وتم تقديم المشتبه فيهما الموقوفين أمام المحكمة.