البدء فى فرش أثاث 10 مجمعات حكومية خدمية بقرى سعود وشهداء بحر البقر والأخيوة

الشرقية- فتحية الديب

ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى فى عودة الحياة مجددا بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، منذ انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى استهدفت 41 قرية بمركز الحسيينة، حيث انطلقت المشروعات فى كافة القطاعات وكان أبرزها إنشاء 10 مجمعات حكومية خدمية بالوحدات القروية بالمركز، لاستهداف المواطن الاكثر احتياجا وتوفير له حق العيش فى حياة كريمة.

ومن جانبه قال المهندس " سامى معجل" رئيس مجلس مركز ومدينة الحسينية، إن مبادرة حياة كريمة، هذا المشروع العملاق،بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة وشهادة ميلاد حقيقية على أرض المركز التي عانى على مدار عقود طويلة من ضعف الخدمات فى شتى المجالات، وذلك بهدف.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.

وأضاف "معجل" خلال حديثه ل" اليوم السابع" أنه تم البدء فى فرش أثاث عشرة مجمعات حكومية خدمية للمواطنين بقري الوحدات المحلية" سعود- الأخيوة- صان البحرية- قهبونة- شهداء بحر البقر- الناصرية- القصبى شرق- سماكين الغرب- سماكين الشرق- الظواهرية"

منوها أن المجمع يضم عددا من الهيئات الحكومية هى مكاتب البريد والسجل المدني والشهر العقارى والوحدة القروية والمجلس المحلي والتموين ومركز تكنولوجي حيث يتمكن المواطن من إنهاء خدمته من مكان واحد تخفيفا عليه وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات من خلال العمل وفق استراتيجية الشباك الواحد ، متابعا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية التى ستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المجمعات الخدمية وذلك لوضع الية تشغيل للمجمعات لافتا الى قرب الانتهاء من توريد وتركيب الاثاث وجميع التجهيزات، وسوف يتم افتتاح المجمعات ودخولها الخدمة قريبا.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للعمل فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخطة التطوير شملت 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التي وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (1)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (2)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (3)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (4)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (5)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (6)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (7)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (8)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (9)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (10)



جانب من الأعمال والتجهيزات والأثاث (11)