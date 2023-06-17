الاعتماد الدولى من ألمانيا وشهادة الأيزو.. إنجازات إعلام القاهرة خلال عام

كتب محمد صبحى

كشفت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية حققت العديد من الإنجازات والنجاحات على مدار العام الجامعى 2022/ 2023 وفى مقدمتها حصول الكلية على الاعتماد الدولى من ألمانيا من مؤسسة AQAS الألمانية.

كما أكدت الدكتورة حنان جنيد أنه خلال العام الجامعى حصلت كلية الإعلام على تجديد الاعتماد المحلي، بالإضافة إلى حصول النشاط الطلابي علي المراكز الأولي علي مستوي الجامعة، مع تزايد الإقبال علي الدبلومات المهنية بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى تزايد إقبال الطلبة العرب علي الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جميع أقسام الكلية، وتنظيم وعقد المؤتمر الدولي الثامن والعشرين:" بناء المحتوي في العصر الرقمي "، بالإضافة الى مشروعات تخرج علي مستوي الأقسام الثلاثة تم اعدادها علي درجة عالية من الحرفية والمهنية، والاستفادة من القواعد العلمية.

كما حصلت الكلية علي موافقات بشأن دبلومات جديدة تلبي احتياجات محلية وعربية واقليمية، وتعظيم الاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالإعلام، و حصول الكلية علي شهادات الأيزو، واستحداث وحدة التعلم الالكتروني ، و انشاء المكتب الأخضر لمواكبة اهداف وسياسات الدولة للتنمية المستدامة