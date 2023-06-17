اليوم السابع
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" قسم بالله العظيم أنا أؤدى عملى بالذمة والصدق "

الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية تحت أنظار وزير العدل

السبت، 17 يونيو 2023 12:04 م
الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية تحت أنظار وزير العدل أعضاء النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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شهدت قاعة المؤتمرات بوزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، حضور كبير لأعضاء النيابة الإدارية الجدد، وذلك لأداء اليمين القانونى بديوان عام الوزارة، حيث آتسم حفل خلف اليمين بالتزام معاونى النيابة بارتداء الزى الرسمى " البدلة، والوشاح" الخاص بهيئة النيابة الإدارية.
 
فيما اعتلى المستشار أحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية المنصة لالقاء اليمين القانونى ليردد وراءه الأعضاء الجدد حلف الين "أقسم بالله العظيم ان أدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق والامانة، وأن أحترم الدستور والقانون".
 
وكان أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية اليمين القانونية، اليمين القانونى أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.
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ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والالتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".
 
وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

وزير العدل

الاعضاء الجدد

اليمين القانونى

النيابة الإدارية



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