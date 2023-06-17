اليوم السابع
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الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

السبت، 17 يونيو 2023 11:56 ص
الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور حفل حلف اليمين
كتب عبد الله محمود

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أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.
 
ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".
 
وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.
 
 
 
 
 
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

 

 
 
 
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

 


وزير العدل

الاعضاء الجدد

اليمين القانونى

النيابة الإدارية



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