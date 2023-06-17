استطلاع: 82% من الجمهوريين يرغبون فى بقاء ترامب فى سباق انتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

قالت الغالبية العظمى من الجمهوريين إن على الرئيس الأمريكى السابق ترامب البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024 على الرغم من توجيه الاتهام الفيدرالي الأخير ضده، وفقًا لاستطلاع جديد.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة "إن بى أر"، و معهد ماريست أن 82 بالمائة من الجمهوريين قالوا إن ترامب يجب أن يظل في السباق، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال نصف من شملهم الاستطلاع إن ترامب لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق بالتحقيق في الوثائق السرية والحساسة التي احتفظ بها في منزله بفلوريدا بعد انتهاء رئاسته. كما قال أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب ، ارتفاعًا من 68 في المائة في مارس.

وقال ما يقرب من ثلثي الجمهوريين إنهم سيواصلون دعم ترامب لترشيح الحزب الجمهوري إذا بقي في السباق ، بينما قال 32 في المائة إنهم سيدعمون مرشحًا آخر.

لكن هذه الأرقام تتناقض مع الديمقراطيين والجمهور بشكل عام ، حيث قال 87 في المائة من الديمقراطيين و 58 في المائة من المستقلين إنه يجب أن ينسحب. بشكل عام ، يعتقد 56 في المائة من البالغين أنه يجب على ترامب إنهاء حملته في ضوء لائحة الاتهام ، بينما قال 43 في المائة إنه يجب أن يستمر.

وقال لي ميرينجوف ، مدير معهد ماريست للرأي العام: "بينما يتعامل الرئيس السابق ترامب مع مشاكله القانونية الأخيرة ، يقف الجمهوريون معه في الغالب ، بينما يطالبه الديمقراطيون بالخروج من حملة 2024". سيحدد الوقت ما إذا كان هذا النمط سيصمد ، لكن في الوقت الحالي ، يعتمد الجمهوريون على موقفهم من ترامب بغض النظر عن هذه الأحداث الجارية."

وتأتي النتائج بعد أن أصبح ترامب أول رئيس سابق يتم اتهامه فيدراليًا الأسبوع الماضي. ويواجه 37 تهمة جنائية - معظمها اتهامات بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس - وقد دفع بأنه غير مذنب.

كما وجهت إليه تهمة تزوير سجلات تجارية بسبب مدفوعات لنجمة أفلام البالغين ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حتى تظل صامتة بشأن علاقة غرامية زُعم أنها أقامتها مع الرئيس السابق.