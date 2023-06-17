استجابة فورية.. وزارة الداخلية تهدى طفلة من "ذوى الهمم" كرسيا متحركا بالشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، واستجابةً لالتماس طفلة "من ذوى الهمم" مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، لتوفير كرسى متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة وتم إهدائها الكرسى المتحرك، ولاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان المواطنين وأهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة فى سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.