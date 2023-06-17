إهداء مشروع تخرج طلاب كلية الآثار بجامعة أسوان للمحافظة

أسوان- صلاح المسن

قام طلاب قسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان، بعمل جداريتين بسور بريد أسوان الرئيسى بالكورنيش بتصميم يعبر عن بيئة أسوان، بمقاس 125 عرض × 225 طول وهى مستوحاة من أسلوب الجدارية المجاورة لهم للفنان التشكيلى المصرى وفيق المنذر الواقعة بالقرب من مكتب بريد أسوان بكورنيش النيل، تحت إشراف الدكتوره ثناء ابو طالب عميد كلية الآثار وأستاذ الآثار العضوية المساعد، وبمشاركة الدكتور أحمد فرمان الأستاذ المساعد بقسم الأثار المصرية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفته مستشاراً لمحافظة أسوان لشئون السياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتور رضوان عبد الراضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية.

وقد أشار الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إلى أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين والمحافظة للتعاون فى ترجمة المشروع القومى الرؤية والهوية البصرية على أرض محافظة أسوان، حيث أن جامعة أسوان يمثلان وجهان لعملة واحدة. فى إطار التعاون المشترك حيث تمثل جامعة أسوان بيت الخبرة فى مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن مشروعات تخرج الطلاب دليل كبير على ربط الدراسة بقضايا البيئة والمجتمع المحيط، وأن الفنان التشكيلى المصرى وفيق المنذر أحد أهم فنانى الحركة التشكيلية المصرية فى فن الجرانيوليت، بل هو رائد فن الجرانيوليت الأول على الإطلاق.

وأوضحت الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار والمشرف على مشروع التخرج أنه بعد الانتهاء من باقى الأعمال الفنية لمشروع التخرج سيتم افتتاح الجداريات التى نفذها طلاب قسم الترميم والتى مثلت التراث النوبى والشعبى فى ضوء الحفاظ على المشروع القومى للرؤية والهوية البصرية بالمحافظة كما سيتم افتتاح هذه الأعمال الفنية بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة والدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من ناحية أخرى، كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة أسوان وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر لإبرام التعاقد بين الجانبين.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في "تصريحات صحفية" أنه يجرى الاستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية على جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.

وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وقد سبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحى الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفى الباطنة التخصصى الجديد بالجامعة، وفى هذا الإطار وتحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، استقبل اليوم الأربعاء الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان لبحث سبل التعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان، وضم وفد هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر كلا من الدكتور محمد سليمان، والدكتور حاتم محمد وباقى أعضاء الوفد الموافق لهم.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعد طفرة طبية وعلاجية غير مسبوقة فى عهد الجمهورية الجديدة، والتى تعمل على تغطية كافة فئات المجتمع فى تقديم العلاج بصورة مميزة.

وأشار "الدهشوري" إلى أنه جاء خلال لقاء اليوم بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان من خلال إبرام التعاقد بين الجانبين لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد عمر، مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، على أن هيئة التأمين الصحى تولى اهتماماً كبيرا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسى لمكونات الخدمة الصحية، حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسى والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه فى قرارات العلاج الخاصة به حتى تصل الخدمة لمستحقيها.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن وفد هيئة التأمين الصحى بالأقصر، قام بجولة داخل مستشفيات جامعة أسوان والتى تضم مستشفى الباطنة التخصصى الجديدة، والمستشفى الجامعى باسوان، ومبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الاستقبال والطورائ، ومستشفى العظام، والتى مازال العمل بهما على قدم وساق تمهيدا لدخولهما الخدمة الطبية.

كما أشاد وفد هيئة التأمين الصحى بالأقصر، بما وصلت اليه مستشفيات جامعة أسوان من بنيه تحتية وتجهيزات طبية حديثة، قد تكون غير متوفرة فى مستشفيات جامعية أخرى.