إقبال على سوق العامرية بالإسكندرية لشراء الأضاحي.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يشهد سوق العامرية للمواشى غرب الإسكندرية ، إقبال من المواطنين لشراء الأضاحى، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى، ويجتمع التجار فى الساحة الكبيرة لعرض المواشى وجذب عرضها للبيع من قبل الزبائن، وخاصة الأضاحى البرقى التى تتواجد بأعداد كبيرة من مختلف الأوزان.

قال عاطف الفخرى تاجر مواشى بسوق العامرية، أن سوق العامرية أشهر أسواق المواشى بالمحافظة ويقصدونه التجار والأهالى كل عام لشراء الأضاحى، لجودة انواع المواشى المعروضة فى السوق بأعداد كبيرة.

وأضاف عاطف الفخرى لـ"اليوم السابع" أن هناك حركة فى البيع هذا العام هذه الأيام لاختيار الأضاحى الجيدة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، ويجتمع جميع التجار منذ الساعة الثالثة فجراً ويقف المنادى على أبواب السوق يعرض عليك أفضل الأسعار وأجود أنواع الخراف ويتصدر الخروف البرقى حركة البيع فى السوق، نظرا لتميز طعم وجودة وتكون لحمته لونها احمر وقليلة الدهون.

وأوضح تاجر المواشى، أن الأضاحى من الخراف انواعها مختلفة منها البرقى والرحمانى والفلاحى والهلبى والمرعس واجودهم البرقى، وتكون اللية صغيرة وظهره مليان ومفيش أى مرض أو إصابات فى الأرجل وتكون الأوزان من 60 إلى 80 كيلو أما البرقى فتكون من 40 إلى 60 من كيلو لأن كلما كانت الأوزان صغيرة خالية من الدهن.

وأشار فأول فخرى تاجر مواشى، أن المواطنين يقبلون على شراء الخراف الجبلية التى تربت على البيئة الصحراوية بسبب جودة لحمها أكثر من الخراف البلدية التى توجد به نسبة كبيرة من الدهون ومنها الخراف البرقى، الذى يتربى فى منطقة برانى وصحراء الإسكندرية.



اعداد-كبيرة-من-الاضاحي-في-سوق-العامرية-بالإسكندرية



المواشي-بسوق-العامرية-في-الإسكندرية



المواشي--في-سوق-العامرية



انواع-الاضاحي-في-سوق-الإسكندرية



انواع-مختلفة-من-الاضاحي-في-الإسكندرية



سوق-المواشي-في-العامرية-بالإسكندرية



عرض-الاضاحي-بسوق-الإسكندرية



عرض-الاضاحي-بسوق-العامرية-في-الإسكندرية