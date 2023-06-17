إصلاح عطل مفاجئ فى خط المياه الرئيسى بقرية دلهانس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع محمد بكري رئيس مركز و مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف الإجراءات الفنية المنفذة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المختصين من الوحدة المحلية، حيال عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقرية دلهانس والذي نتج عنه ضعف وانقطاع لمياه الشرب عن بعض المناطق بالقرية، حيث تمكن الطاقم الفني من إصلاح العطل وإعادة الخدمة لطبيعتها، وذلك تحت إشراف ضياء إبراهيم نائب رئيس المدينة.

فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها فى مواجهة التعديات حيث تم ايقاف حالتي تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بالمدينة وعزبة الوقف التابعة لقرية ابسوج، بينما تم توريد أكثر من 60طن قمامة لمصنع تدوير القمامة من المدينة والقرى التابعة.

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030, وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.