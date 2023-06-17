إزالة 4 منازل آيلة للسقوط بقرية الشيخ والى بالوادى الجديد حرصا على حياة المواطنين

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرى المعصرة، 4 منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية الشيخ والى والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة ، وذلك تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز و محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة أعلن عن استكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.
وقال الطماوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوحدة المحلية لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطراً داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة مؤكدا على أن سبب زيادة عدد المنازل الآيلة للسقوط هو تعدد الورثة وصعوبة التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة الهدم وعدم القدرة على توفير اشتراطات الأمان أثناء التنفيذ وهو ما نجحت الوحدة المحلية فى التغلب عليه ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون الملموس من المواطنين.
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (1)
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (2)
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (3)
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (4)
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (5)
إزالة المنازل الآيلة للسقوط (6)
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