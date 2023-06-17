"أكبر معمرة فى العالم" تطفئ شمعتها الـ123 فى البرازيل

كتب محمد جمال

أطفأت امرأة يرجح أنها أكبر معمرة فى العالم شمعتها الـ123 فى البرازيل، ونظم مسؤولون فى ولاية بارانا البرازيلية احتفالا بعيد ميلاد السيدة أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم البالغة من العمر 123 عامًا.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن دوفرجيم ولدت فى يونيو 1900، ليؤول إليها لقب أكبر معمرة فى العالم على قيد الحياة.

ولم تسجل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بـ"دوفرجيم" كأكبر معمرة على وجه الأرض، لتأخير فى تسجيل شهادة ميلادها، لكن 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عامًا أفادوا لاحقا بعمرها الحقيقى.



امانتينا

ويذهب الرقم القياسى الرسمى الحالى لأكبر معمرة فى العالم إلى الأمريكية ذات الأصول الإسبانية برانياس موريرا، والتى احتفلت فى 4 مارس الماضى بعيد ميلادها الـ116.

وفى أبريل 2022، توفيت صاحبة الرقم القياسى من موسوعة "جينيس" لأكبر معمرة فى العالم عن 119 عامًا.

وكانت اليابانية كانى تاناكا تتمتع بصحة جيدة حتى وقت قريب من وفاتها، وعاشت فى دار لرعاية المسنين حيث كانت تتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

وولدت "تاناكا" فى 2 يناير 1903 فى منطقة فوكووكا جنوب غربى اليابان، فى عام تجربة الأخوين رايت الناجحة للطيران.

وفى مايو 2021، حملت "تاناكا" الشعلة الأولمبية فى اليابان لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة 2020، وذكرت شبكة "سى إن إن" وقتها أن "تاناكا" نجت من مرض السرطان مرتين وعاصرت وباءين عالميين.

وحملت "تاناكا" الشعلة أثناء مرورها عبر شيم فى محافظة فوكوكا مسقط رأسها، وجرى دفعها على كرسى متحرك من قبل عائلتها لمسافة 100 متر، كما أصرت المعمرة على الترجل فى الخطوات القليلة الأخيرة.