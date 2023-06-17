اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 03:31 م
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أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية في زيارة لجامعة القاهرة الجديدة

السبت، 17 يونيو 2023 03:00 م
أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية في زيارة لجامعة القاهرة الجديدة الأكاديمية العسكرية المصرية
كتب زكى القاضى

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نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل، والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة.
 
وتضمنت الزيارة شرح تفصيلى للمهام والأهداف التى يسعى نادى يونسكو بناة المستقبل لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمى بها والذى يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية.
 
 

الاكاديميه العسكريه

الجيش المصرى

جامعه القاهرة

اخبار الجيش



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