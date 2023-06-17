أطعمة يمكن أن تساعد طفلك على النمو.. أبرزها الفاكهة والخضراوات

كتبت إيناس البنا

بالنسبة للآباء فإن نمو الأطفال وتطورهم لهما أهمية قصوى، سواء كانت جسدية أو نفسية أو عاطفية، فإن صحتهم وعافيتهم هي أولوية.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تسهيل ذلك، وتعتبر العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات والدهون ضرورية ليس فقط للبالغين ولكن أيضًا لنمو الأطفال قائمة الأطعمة المهمة لنمو الطفل.

دور النظام الغذائي في نمو الأطفال

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في مساعدة الأطفال على النمو والتطور ليس فقط جسديًا، ولكن عقليًا أيضًا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يمكن أن يؤدي سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية. وتشمل هذه العوامل نقص فيتامين أ، الذي يؤثر سلبًا على مناعة الأطفال ، ويزيد من خطر الإصابة بالعمى، ويجعلهم عرضة للوفاة من أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال.

أفضل الأطعمة للأطفال

الفاكهة

تعد جميع أنواع الفاكهة تقريبًا رائعة لإضافة العناصر الغذائية بطريقة صحية. ينصح الطبيب باستهداف الفاكهة بدون سكر مضاف، تجنب الفواكه المعلبة أو عصائر الفاكهة التي غالبًا ما تحتوي على الكثير من الفيتامينات.

الخضار

جعل الأطفال يأكلون أصعب قليلاً، لكنها لا تقل أهمية عن الفاكهة، كن حذرًا من الخضار المجمدة أو المعلبة لأنها قد تحتوي أحيانًا على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، ابحث عن مجموعة متنوعة من الألوان في الخضار، حيث يمكن أن تمثل العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم.

البروتين

تعتبر اللحوم والدواجن الخالية من الدهون ، بالإضافة إلى أشياء مثل الفول والبيض والمكسرات ومنتجات الصويا المختلفة مصادر جيدة للبروتين لطفلك. تأكد ، مع ذلك ، من الحفاظ على أحجام الأجزاء المناسبة.

منتجات الألبان

ابحث عن منتجات الألبان قليلة الدسم كلما أمكن ذلك، أو أفضل من منتجات الألبان القائمة على فول الصويا.

الحبوب

اختر الحبوب الكاملة على الحبوب المكررة.

الاطعمة التى يجب أن تتجنبها

تشمل الأطعمة التي تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية، أو التي قد تحتوي على عناصر سيئة لصحة طفلك:

السكر والحلويات: يشير هذا إلى السكريات المضافة والمعالجة، وليس النوع الموجود بشكل طبيعي في الفاكهة، تناول الكثير من هذه السكريات غالبًا ما يكون سببًا رئيسيًا لمرض السكري.

الدهون: تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، والتي توجد غالبًا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، تحتوي الكثير من الأطعمة الدهنية على هذه الدهون السيئة، ويمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب.

كيف يمكنك تتبع نمو طفلك؟

وفقًا للأكاديمية الهندية لطب الأطفال(IAP)، يتم تقييم نمو الطفل من خلال قياس وزنه وطوله (للأطفال أقل من عامين)، ويمكن للطبيب فحص طفلك وإمدادك بالنتيجة الصحيحة.

بصفتك أحد الوالدين، يمكنك مراقبة نمو طفلك من خلال مراقبة طوله ووزنه على مدار فترة زمنية، تقول الرابطة الدولية لأفريقيا إن الفتيات بشكل عام تميل إلى أن تكون أقصر من الفتيان في نفس العمر، مضيفة: "في الأطفال حتى سن 10 سنوات، يكون معدل الزيادة في الطول والوزن متشابهًا في الأولاد والبنات، وأثناء فترة المراهقة ، يكتسب كل من الأولاد والبنات القامة بسرعة ولكن طفرة النمو عند الفتيات تظهر في وقت أبكر من الجسم، ومع ذلك يستمر الأولاد في زيادة الطول حتى بعد توقف الفتيات عن النمو.