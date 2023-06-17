أسعار النفط تسجل 76.61 دولار لخام برنت و71.78 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط 76.61 دولارا للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.78 دولار، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من1.5%فى نهاية تعاملات الجمعة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام ‏بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت ‏مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، كما ارتفعت مخزونات النفط الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في التاسع من يونيو 2023

وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل ‏يوميا، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.‏

وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.‏