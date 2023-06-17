أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2280 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

شهدت أسعار الذهب الفورية تذبذبا كبيرا خلال الأسبوع الماضي ليغلق منخفضاً عن سعر الافتتاح بفارق 3 دولار فقط، ولكنه سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 1924 دولار للأونصة، لينجو الذهب من هبوط كبير ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إن اجتماع البنك الفيدرالي فشل في اخراج الذهب من النطاق العرضي والذي يتحرك فيه الذهب منذ بداية شهر يونيو الجارى، ولكن استمرار تحركات الذهب العرضية تنذر بانفجار سعري قريب في أي من الاتجاهيين.

شهد هذا الأسبوع اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% - 5.25% للمرة الأولى بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة، وأشار البنك إلى استمرار محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف 2%.

يرى الفيدرالي أن هناك تماسك في النمو الاقتصادي الذي رفع توقعاته إلى 1% هذا العام من التوقعات السابقة عند 0.4% بعد الأداء الإيجابي الكبير لقطاع العمالة وخلق الوظائف إلى جانب ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي دعم التضخم بشكل أساسي.

أشار رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن الفائدة ستعود إلى الارتفاع لمواجهة التضخم وقد تشهد مرتين من الارتفاع قبل نهاية العام، ولن يكون هناك خفض للفائدة خلال هذا العام، وأشار أن الحديث عن خفض الفائدة سيكون خلال عامين وسيكون مناسب عندما يبدأ التضخم في الانخفاض بوتيرة سريعة.