3.9 مليار دولار تراجع بواردات مصر فى مارس الماضى

كتب مدحت عادل

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالى الواردات المصرية بلغت نحو 5.71 مليار دولار في شهر مارس الماضي بينما كانت نحو 9.61 مليار دولار فى شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو 3.9 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 40.6٪.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 65.2%، قمح بنسبة 41.9%، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبة 38.7%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس الماضى مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا منتجـات البتــرول بنسبـة 17.4%، والغاز الطبيعى بنسبـة 28.1%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 0.6٪، والفحم بأنواعه بنسبة 0.7%.

وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت 49.6٪.