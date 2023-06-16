11 مجمعاً للخدمات الحكومية المتكاملة بقرى حياة كريمة فى الجيزة.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

شهدت قرى محافظة الجيزة تنفيذ 11 مجمعاً للخدمات الحكومية المتكاملة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يضم مجمع الخدمات الحكومية مكاتب لكل من: المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ووزارة التموين، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة البريد المصري، مما يوفر على المواطنين عناء التنقل بين مقار المنشآت الحكومية في المراكز والمدن.

وجاءت مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الجيزة، على النحو الآتي: مجمع خدمات الشوبك الشرقي الذي يخدم 32500 نسمة، ومجمع خدمات الأخصاص الذي يخدم 19110 نسمة تقريبا، ومجمع خدمات غمازة الصغرى، ومجمع خدمات الأقواز الذي يخدم 14040 نسمة، ومجمع خدمات الودي الذي يخدم 12046 نسمة، علاوة على مجمعات الخدمات الحكومية بالقبابات والكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل وصول والبرمبل.

يُذكر أن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" أسفرت عن تنفيذ مئات المشروعات التنموية بـ42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في قطاع البنية التحتية بما يشمله من (صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء واتصالات)، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية تشمل (التعليم، والصحة، ومراكز الشباب، والمجمعات الخدمية والزراعية، وترميم المساكن، والبريد، والإسعاف، وأقسام الشرطة) وغيرها.