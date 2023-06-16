وزير الدفاع السعودى يبحث مع ليندركينج سبل التوصل لحل سياسى فى اليمن

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر إنه بحث مع ليندركينج "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية"، مشيراً إلى أن الجانبين استعرضا "الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في بيان، الثلاثاء، إن ليندركينغ سيسافر إلى السعودية لـ"تعزيز الجهود القائمة لتوسيع نطا ق فوائد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".

وأضافت: "سيجتمع المبعوث الخاص بمسؤولين يمنيين وسعوديين وشركاء دوليين لمناقشة الجهود المنسقة الرامية إلى تعزيز المحادثات الجارية، وكذلك سيتابع المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه من المنطقة ويناقش التقدم المحرز مؤخرا في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة لتجنب تسرب نفطي كارثي من ناقلة النفط صافر".