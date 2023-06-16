وزير التنمية المحلية يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة.



تأتى تلك الزيارة في إطار مشاركة وزير التنمية المحلية في احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117، وافتتاح مسجد " سيدى شبل الأسود "، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، وكذا تفقد عدد من المشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز الشهداء.



ورحب محافظ المنوفية بوزير التنمية المحلية والوفد المرافق على أرض المنوفية، مقدماً اعتزازه وتقديره لحرصه واهتمامه البالغ على مشاركة جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة بعيدهم القومي كونه مثالاً للعزة والكرامة والوطنية مما يبرهن على أصالة وعراقة الشعب المصري، مؤكداً على أننا مستمرون جمعياً في مواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية العظيم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعقب الاستقبال تفقدا وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية ، مقر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بشبين الكوم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية .



واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للأعمال الإنشائية والتجهيزات والتشطيبات النهائية بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية والمقام على مساحة (120) م2 والذى يضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل وغرفة مدير و التحكم والطاقم الأمني المشترك ، وتعد تلك الشبكة الوطنية لها مردود إيجابي على الأمن القومي وترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات وخفض معدلات الجرائم ، فضلا عن الإمداد بتقارير مميكنة وتحقيق السلامة العامة ودواعي انقاذ الحياة والتفاعل الإيجابي للمواطنين .



وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي حجم تجهيزات الشبكة الوطنية والتي تم تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية ، حيث تهدف الي دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية .



وأوضح المحافظ أنه وفقاً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء الدولة الحديثة وتعزيز محاور وأهداف الجمهورية الجديدة ، فقد تم إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة وفقاً لأحدث التصميمات والأنظمة الدولية لتحقيق أعلى معايير التحكم والسيطرة بكافة أنحاء الدولة أمنياً ومعلوماتياً في الحالات العادية وأثناء مواجهة المواقف الطارئة، فضلا عن اتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة للجهات المختصة لسرعة اتخاذ القرار مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم متخذي القرار، وتقليص زمن الاستجابة للحدث بما يحقق سرعة التعامل مع المواقف المختلفة في الوقت المناسب، وكذا ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنه الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية.

وتتميز الشبكة الوطنية الموحدة بتقديم العديد من الخدمات والإمكانيات المتنوعة ومنها ( أنظمة ومستشعرات والتتبع الألى أفراد ومركبات ، ومجموعات تخاطب صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية مؤمنة ، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والرعاية الصحية وربط الكاميرات والمستشعرات ونقل الصورة الثابتة والمتحركة ونقل فيديو مباشر والاستجابة السريعة للأحداث).



