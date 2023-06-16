وزير التعليم العالي يزور جامعة قناة السويس الأهلية غدًا

الإسماعيلية _ السيد فلاح

يتفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت جامعة قناة السويس الأهلية، شرق قناة السويس، وعقد مؤتمر صحفي، بالجامعة، خلال زيارته للإسماعيلية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي تستضيفه جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدعوة للصحفيين والإعلاميين، لتغطية اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، وتفقد جامعة قناة السويس الأهلية، شرق قناة السويس، وعقد مؤتمر صحفي، في اليوم لاجتماع المجلس غدًا السبت، وحضور سلسلة افتتاحات جديدة في جامعة قناة السويس الجديدة بعد غدًا الأحد ومستشقي جامعة القناة، وعقد برتوكول تعاون مشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، عددًا من الموضوعات المهمة التي تخص المنظومة، يأتي على رأسها قواعد تنسق 2023، والتي ناقشها المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وأوصى بعدد من التوصيات، سيتم عرضها خلال الاجتماع لإقرارها.

ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات، سير امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، والانتهاء من أعمال التصحيح والبدء مبكرًا في إعلان نتائج الامتحانات للطلاب خاصة طلاب السنوات النهائية.

كما من المقرر عرض توصيات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بقواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.