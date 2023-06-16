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وزارة الإعلام السعودية تواكب موسم الحج بإطلاق المركز الإعلامي الافتراضي

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:00 م
وزارة الإعلام السعودية تواكب موسم الحج بإطلاق المركز الإعلامي الافتراضي الحج،ارشيفية
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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أطلقت وزارة الإعلام السعودية المركز الإعلامي الافتراضي " VPC " المواكب لموسم حج 1444هـ، والذي يهدف إلى دعم تكامل الجهود الإعلامية في الحج، وإنتاج المحتوى وتوفيره وبثه، وتسهيل مهام تغطية الحج للإعلاميين من جميع أنحاء العالم.
 
ويعمل المركز الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، التي تشارك في تغطية موسم الحج، وذلك من خلال رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودة عالية، ليستفيد منها نحو 900 إعلامي مسجل في المنصة، يمثلون عددًا من وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.
 
ويمكِّن المركز الصحفيين من المشاركة افتراضيًّا في المؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم الحج، والتي تبث بعدة لغات على الهواء مباشرةً، كما يمكن لأي صحفي مسجل في المركز طلب أي خدمة إعلامية، مثل إجراء لقاء مع مسؤول، أو الاستفسار عن أي موضوع إعلامي، أو طلب بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بأعمال الحج.
 
 ويتزامن إطلاق المركز الافتراضي مع بدء أعمال غرفة العمليات الإعلامية في مكة المكرمة، التي تضمُّ عددًا من فرق العمل المختلفة والمتخصصة، تمثل منظومة وزارة الإعلام والأجهزة الحكومية الأخرى.
 
 وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد بدأت أعمالها بإطلاق هوية الحج الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار "بسلام آمنين"، وإتاحتها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج

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