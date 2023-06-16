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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بداية من غدا

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:34 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بداية من غدا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت وحتى الجمعة المقبلة 118 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

وتبين حسب جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التى يصل مواطنيها لمرسى علم.

من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمرسى علم، أن الفنادق المختلفة فى مرسى علم تنظم فقرات ترفيهية ورياضية مختلفة لاسعاد النزلاء من الجنسيات المختلفة الوافدة اليها

واضاف الخبير السياحى ل اليوم السابع أن هناك عدة فقرات ترفيهية خاصة بفصل الصيف منها مهرجان الفواكه الذى يعشقه السياح وهو خاص بفواكه الصيف، وكذلك حفلات الفوم بارتى، وغيرها من الفقرات الترفيهية المختلفة .

وتوقع الخبير السياحى ارتفاع نسب الاشغال خلال الأيام  القليلة المقبلة، و تعتبر مستقره الأن بسبب السياح المتكررين على زيارتها فى مواعيد معينة من العام كل سنه وان اغلب الجنسيات التى تصل الى المدينة تعشق السياحة البحرية والغوص والسنوركلنج وغيرها من الانشطة السياحية البحرية .

 


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