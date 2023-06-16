مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية ضمن 117 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة 10 رحلات طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 10 رحلات طيران تصل منها 3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحله من ايطاليا، ورحلة من هولندا، و5 رحلات من ألمانيا.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن حسب جداول الرحلات الأسبوعية استقبل المطار 117 رحلة خلال الأسبوع من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.