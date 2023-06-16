مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء إعصار "تورنادو" فى تكساس الأمريكية

وكالات الأنباء

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما بين 75 و 100 آخرين بإعصار "تورنادو" الذى ضرب مدينة بيريتون فى ولاية تكساس الأمريكية، حسبما أكدت السلطات المحلية.

وقال بول داتشر، رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن 3 أشخاص قتلوا فى العاصفة التى اجتاحت المنطقة بعد ظهر الخميس، موضحا أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت "ضربة مباشرة" من الإعصار.

وأكد المسؤول أن ما لا يقل عن 30 منزلا متحركا تضررت أو دمرت جراء الإعصار.

وأشارت تقارير إلى أنإعصار التورنادو دمر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء فى تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة.