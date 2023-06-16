مصرع 15 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة تقل مسنين فى كندا.. صور

وكالات الأنباء

قتل 15 شخصا على الأقل فى حادث سير بين شاحنة وحافلة صغيرة فى مقاطعة مانيتوبا فى وسط كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأكد المسؤول فى شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل، في مؤتمر صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، مصرع 15 شخصا، مبينا أنه تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج.





وأشار إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصا مسنون.

وقال روب لاسون، إن السائقين كانا من بين الناجين.



وحسب تقارير إعلامية، فإن الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعوقين .

وفي بيان، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث بأنه "مأساوي للغاية" وقدم تعازيه. وقال "لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به المتضررون - لكن الكنديين موجودون هنا من أجلكم".



