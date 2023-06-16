مسئول أوروبى: المفوضية توقع اتفاقية تفاهم جديدة مع ايبسوميد لتعزيز الاستثمار

بروكسل: هناء أبو العز

أعلن توماس فاجنسز، رئيس لجنة المتابعة الأورومتوسطية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بالمفوضية الأوروبية، توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، مع التركيز على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فاجنسز في ختام مشروع ايبسوميد والممتد من 2018، إلي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي منزل المجتمع المدني المنظم للاتحاد الأوروبيي، حيث تتبع استراتيجية البيت المفتوح والتعاون الجيد مع جميع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المنظم.

وأكد المسئول الأوروبي علي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية تتكون من ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صاحب العمل، ومجموعة العمال، ومجموعة منظمات المجتمع المدني، لذلك دعا EBSOMED أن تزيد من الإدارة العامة لقدرات منظمات دعم الأعمال التجارية (BSOs) في المنطقة الأورومتوسطية ، وتحسين الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.