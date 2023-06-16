اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أوروبى: المفوضية توقع اتفاقية تفاهم جديدة مع ايبسوميد لتعزيز الاستثمار

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:51 م
مسئول أوروبى: المفوضية توقع اتفاقية تفاهم جديدة مع ايبسوميد لتعزيز الاستثمار توماس فاجنسز
بروكسل: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن توماس فاجنسز، رئيس لجنة المتابعة الأورومتوسطية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بالمفوضية الأوروبية، توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، مع التركيز على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فاجنسز في ختام مشروع ايبسوميد والممتد من 2018، إلي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي منزل المجتمع المدني المنظم للاتحاد الأوروبيي، حيث تتبع استراتيجية البيت المفتوح والتعاون الجيد مع جميع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المنظم.
 
وأكد المسئول الأوروبي علي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية  تتكون من ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صاحب العمل، ومجموعة العمال، ومجموعة منظمات المجتمع المدني، لذلك دعا  EBSOMED  أن تزيد من الإدارة العامة لقدرات منظمات دعم الأعمال التجارية (BSOs) في المنطقة الأورومتوسطية ، وتحسين الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 
 

الاتحاد الأوروبي

اللجنة الاقتصادية

ايبسوميد

الاورومتوسطي

بيزنيس ميد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة