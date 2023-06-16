مدفيديف: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة حاليا

وكالات

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في اجتماع لمجموعة العمل حول الرقابة على صناعة الأسلحة في مقاطعة تولا الروسية، أن التهدئة في أوكرانيا غير متوقعة حاليا.

وقال مدفيديف: "الهدوء ليس متوقعا حتى الآن. إذا لفتم الانتباه فإن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قال أمس إنهم سينظرون في قمة "الناتو" القادمة في مسألة إعطاء إشارة قوية حول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" بعد انتهاء الأعمال القتالية. ما الذي يمكن قوله حول ذلك. لسنا بحاجة إلى حلف "الناتو"، ولا إلى أوكرانيا في "الناتو"".