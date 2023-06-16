اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 10:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

مدبولى وشكرى يصلان كييف ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:06 ص
مدبولى وشكرى يصلان كييف ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى
كييف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

 


رئيس الوزراء

وفد مصر

المبادرة الأفريقية المشتركة

تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

مصطفى مدبولي

سامح شكرى

كييف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يغادر القاهرة لترؤس وفد مصر فى المبادرة الأفريقية للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

الخميس، 15 يونيو 2023 01:47 م

القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.. وتؤكد إسقاط روسيا صاروخا أوكرانيا بالقرب من مدينة بيرديانسك.. وتعرض تقريرا حول المبادرة الأفريقية لحل النزاع بين كييف وموسكو

الأحد، 11 يونيو 2023 11:24 م

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا حول المبادرة الإفريقية لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

الأحد، 11 يونيو 2023 07:29 م

الكرملين: بوتين يبحث المبادرة الإفريقية للسلام مع وفد من قادة القارة السمراء

الخميس، 08 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة