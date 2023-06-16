مدبولى وشكرى يصلان كييف ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

كييف (أ ش أ)

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.