محافظ المنوفية ووزيرا التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية يفتتحون "مسجد سيدي شبل الأسود"

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أعمال تطوير وتجديد " مسجد سيدي شبل الأسود " بمركز ومدينة الشهداء ، وذلك تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117.

جاء ذلك بحضور ، محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر " وأشار إلى أن من رحمة الله بعباده المسلمين أنه جعل مواسم للخيرات تتضاعف فيها الحسنات ويستكثر فيها من الطاعات والأعمال الصالحات ، حيث يتجدد فيها نشاط العبد فيسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى رب الأرض والسماوات ، مؤكدا أن فضل العشر الأولى من شهر ذي الحجة على سائر الأيام فهذه الأيام من جملة الأشهر الحرم والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء وفيها اجتماع أمهات العبادة وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها .

كما تناولت الخطبة مفهوم العمل الصالح فهو السبيل للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة لذلك أمرنا الله تعالى أن نتقيه بفعل الطاعات وترك المحرمات ، وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مفر فالمسلم العاقل هو الذى يتزود من ممره لمقره وخاصة في هذه المواسم المباركة التي جمع الله فيها الفضائل ونوع الطاعات وفيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات لذلك ينبغي علينا جميعاً أن نجتهد في هذه الأيام ولا نضيعها ففيها الخير الكثير والفضل الكبير.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة مطالب واحتياجات شعب المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أن ترميم وتجديد مسجد سيدى شبل يرجع إلى كونه مزراً سياحيا هاماً بمحافظة المنوفية وللحفاظ على التراث الإسلامي وأهميته ومكانته الأثرية ، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الأوقاف لدعمه الدائم والمستمر لأهالي المنوفية ومثمناً الدور الرائد للوزارة في تطوير مسجد سيدى شبل بالمحافظة.

ومن جانبهم قدم وزيري التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية خالص تهانيهم القلبية الي محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور ، متمنين المزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما توجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

فيما قدم أهالي وأبناء مركز ومدينة الشهداء الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ووزيري التنمية المحلية والأوقاف على تلبية مطالبهم وسرعة الانتهاء من تجديد مسجد سيدي شبل الأسود حفاظاً على مكانته الإسلامية والتراثية.