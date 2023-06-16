اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:00 ص
مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبى قرصنة إلكترونية - أرشيفية
وكالات

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ذكرت قناة RTL Niews الهولندية أن ثلاث مجموعات هاكرز يزعم أنها مرتبطة بروسيا، هددت بشن هجوم إلكتروني على البنوك الأوروبية.

وأشارت القناة الهولندية إلى أن الهاكرز  ينتمون لمجموعات "Anonymous Sudana" و"REvil" و"Killnet".

وجاءت هذه التهديدات على شكل رسالة تم نشرها من قبل متسللين، ورد فيها أن الهجوم الذي ينوون تنفيذه على البنوك الأوروبية هو "رد على إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة".

وتعتقد شركة "Computest" الهولندية للأمن السيبراني أن التحذير حقيقي، لكنها لا تعرف ما إذا كان المتسللون سيقدرون على تنفيذ تهديدهم.

وأضافت شركة "FalconFeeds" للأمن السيبراني أنها لا تستبعد أن يكون نظام "سويفت" هو المستهدف للمتسللين.

كما تعرضت مجموعة من الموانئ في هولندا الأسبوع الماضي لهجمات إلكترونية من قبل هاكرز، أدى إلى تعطل المواقع الإلكترونية لموانئ روتردام وأمستردام وخرونينغن.


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