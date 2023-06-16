ماذا قدمت الدولة لأهالى قرية الأبعادية بالبحيرة بعد زيارة الرئيس السيسى لها؟.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تعتبر قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة من أهم النماذج اللافته للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتنوع مشروعاتها وتكاملها من أجل رفع مستوى المعيشة لأهالى هذه القرية التى عانت طويلا من التهميش والنسيان.



وأصبحت قرية الأبعادية ملئ السمع والبصر خلال الأيام الماضية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال مبادرة حياة كريمة.



وتضم مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و 22 مشروعا للاتصالات و7 مشروعات لبناء المدارس الجديدة و 8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.



بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء اكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجي للمعلومات ومركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد اضافة الى اقامة أسواق نموذجية و مركزين للاسعاف والأطفال.



ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة بقرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور على مشروعات البنية التحتية فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا اضافة الى رفع قدرات شباب القرية وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.



يذكر ان محافظة البحيرة من المحافظات الهامة التى لها نصيب وافر من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير قرى المحافظة خاصة القرى النائية والصحراوية التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من سوء الخدمات المقدمة لمواطنيها.



ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.



وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.









اهالى قرية الابعادية بالبحيرة (1)



اهالى قرية الابعادية بالبحيرة (2)



قرية الابعاديه (1)



قرية الابعاديه (2)



قرية الابعاديه (3)



قرية الابعاديه (4)



قرية الابعاديه (5)



قرية الابعاديه بالبحيرة (1)



قرية الابعاديه بالبحيرة (2)



قرية الابعاديه بالبحيرة (3)



قرية الابعاديه بالبحيرة (4)











