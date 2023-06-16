مئات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من ذى القعدة بالمسجد النبوى الشريف

إيمان حنا

أدى مئات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وامتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه بالمصلين، قبل عدة ساعات من صلاة الجمعة.

وتناولت خطبة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وثواب عمل الخير والأفعال الصالحة في تلك الأيام المباركة وضوابط أداء فريضة الحج.

وعملت الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة على خدمة المصلين، وجندت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للحجاج الذين بدأوا في التوافد على المدينة المنورة.

وتم تهيئة كافة مناطق المسجد النبوي وساحاته لاستقبال المصلين والحجاج، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل وسقي الماء، بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، كما تم نشر عدد كبير من الموظفين في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حركة الدخول والخروج والصلاة.