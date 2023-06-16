لطلاب الثانوية العامة.. تناول عين الجمل للحفاظ على تركيزك فى الامتحانات

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Nutrients ، أن عين الجمل غذاء فائق للدماغ ، ولهذا السبب يمكن لطلاب الجامعة والثانوية العامة المجهدين التفكير في تناوله قبل الجلوس للامتحان التالي، حيث شوهدت الآثار الإيجابية لأكل عين الجمل على الصحة العقلية والصحة العامة في تجربة سريرية جديدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

عين الجمل مفيدًا أثناء إجهاد الامتحان



أكدت الدراسة التي أجريت من قبل جامعة جنوب أستراليا ، أن عين الجمل قد يقاوم آثار الإجهاد الأكاديمي على ميكروبيوتا الأمعاء أثناء الإجهاد ، وخاصة عند الفتيات، وقال الباحث الرئيسي موريتز هيرسلمان والبروفيسور المشارك لاريسا بوبروفسكايا، إن النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تربط عين الجمل بالمخ المحسن وكذلك صحة الأمعاء.

الجوز مليء بالعناصر الغذائية

يبدأ بعض الناس يومهم بتناول عين الجمل أو تناوله كوجبات خفيفة في المساء، إنه لذيذ ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فهو مصدر غني للبروتينات والفيتامينات والمعادن والبوليفينول والدهون، كما أنه مصدر جيد للفلافونويد والستيرولات والأحماض الفينولية والبوليفينولات ذات الصلة، كما أنه يحتوي على كمية عالية من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة ، والتي تعتبر من الأحماض الدهنية الأساسية .

الجوز مفيد لصحة دماغ الأطفال



يعتبر عين الجمل بمثابة منجم ذهب عندما يتعلق الأمر بصحة دماغ الطفل، لديهم تركيز عالٍ بشكل ملحوظ من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ثبت أن DHA يحمي صحة الدماغ عند الأطفال الصغار ، ويحسن الأداء المعرفي ، ويعزز خلايا الدماغ وكذلك النمو ، فإن ربع كوب فقط من الجوز يوفر ما يقرب من 100 % من المدخول اليومي الموصى به من DHA.

يساعد الجوز على تقوية العظام



الجوز مليء بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك والسيلينيوم وهي عناصر مغذية للعظام ضرورية لنمو الطفل بشكل مثالي، في حين أن الكالسيوم يقوي عظامهم ، فإن الحديد يدير مستويات الهيموجلوبين كما أنها تتميز بخصائص مضادة للأكسدة تمنع إزالة الجذور الحرة وتعزز المناعة وتحارب العدوى.