فنلندا تعد الحزمة الـ17 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وكالات

أعلن وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كايكونن، أن بلاده تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يراعي رغبات كييف.

وقال كايكونن للصحفيين الفنلنديين عقب اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" في بروكسل: "سلمت فنلندا 16 حزمة من المواد الدفاعية إلى أوكرانيا، وأنا حضرت الحزمة الـ17، وفي الاجتماع تلقينا معلومات جديدة حول احتياجات أوكرانيا، وستؤخذ هذه الرغبات في الاعتبار".

وأشار إلى أن الاجتماع في بروكسل بحث أيضا زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل دول الحلف.

وكان اجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل أول اجتماع تشارك فيه فنلندا كعضو كامل العضوية في الحلف.