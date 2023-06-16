غلق 46 منشأة طبية وإعادة فتح 17 أخرى خلال حملات العلاج الحر فى مايو بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال مايو الماضى بالمرور على 605 منشأت طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 13شكوى.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 297 عيادة خاصة، إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية، و172 مركزاُ طبياً.

وأشار فؤاد أنه قد تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصة أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين، فيما جرى إعادة فتح 17 أخرى .

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر للدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي و فريق العلاج الحر معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومؤكداً استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، و عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.