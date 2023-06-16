اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 10:24 م
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غرق شاب جرفه التيار لعدم إجادته السباحة أثناء استحمامه هربا من الحر بالغربية

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:04 م
غرق شاب جرفه التيار لعدم إجادته السباحة أثناء استحمامه هربا من الحر بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى شاب حتفه غرقا، أثناء استحمامه في مياه ترعة ميت يزيد أمام قرية بلتاج مركز قطور بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ بغرق شاب في ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية بلتاج مركز قطور.
 
انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهري وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لشاب يدعى " م.ا.ر" مقيم قرية السجاعية مركز المحلة، حيث قرر النزول للترعة للاستحمام هربا من الحر فجرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

محافظة الغربية

ترعة ميت يزيد

قرية السجاعية

اخبار المحافظات

قطور



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